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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu hava tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'ndeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması beklenirken, az bulutlu hava öngörülüyor.

Yarın parçalı yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinde hafif sağanak tahmin ediliyor.

Bölgede rüzgar, doğu ve kuzeydoğudan hafif, yarın öğleden sonra orta kuvvette esecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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