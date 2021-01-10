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Marmara Bölgesi'nde yağışlar geçen ay yüzde 47 azaldı

Bölgede geçen ay yağışlar, uzun yıllar aralık ayı ortalaması olan 96,4 milimetrenin yüzde 47 altına düştü.
Marmara Bölgesi'nde yağışlar geçen ay yüzde 47 azaldı

Marmara Bölgesi'nde aralık ayında yağışlar uzun yıllar ortalamasının altında kaldı.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Marmara Bölgesi'nde uzun yıllar aralık ayı yağış ortalaması 96,4 milimetre olarak ölçüldü.

Önceki yıl aralık yağışları 70,3 milimetre kaydedilirken, geçen yıl aralıkta yağışlar yüzde 28 azalarak 50,7 milimetre olarak kayıtlara geçti.

2020 yılı aralık ayında yağışlar, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 47 azaldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralık ayında Marmara Bölgesi'nde yağışların yarı yarıya azaldığını söyledi.

Yağışların azalmasında çeşitli sebeplerin bulunduğunu belirten Demirhan, "Öncelikle yağışların dönemsel bir azalma olup olmadığını bakmamız gerekiyor. Dünya şu anda 'La Nina' diye bir atmosferik döngünün etkisi altında. Kuraklık getiren bu döngü özellikle ülkemizin doğusundaki ülkeleri etkiliyor, Türkiye de kısmen etkileniyor." diye konuştu.

Demirhan, küresel ısınmanın yağışların azalmasına neden olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Aralık ayında Türkiye ve Marmara Bölgesi küresel ısınmadan etkilenerek az yağış aldı. 1 Ekim'den itibaren ülke genelinde bu aylarda su almamız gerekiyor. Marmara Bölgesi'nde 1980 yılından beri yağışlarda bir azalma var. Yağışlarda uzun yıllar boyunca bir azalma söz konusu. Türkiye şu anda meteorolojik kuraklığın içinde. Bu durum su kaynaklarını da olumsuz etkiliyor. Marmara Bölgesi'nde geçen ay yağışlar yüzde 47 azaldı. Bunun nedenleri arasında küresel iklim değişikliği, insanların toprağa yanlış kullanması, yağmur suyunun yanlış kullanılması, yağmur suyunun toplanamaması, güneş enerjisi ve yenilebilir enerji kaynaklarına yönlenmemiz yer alıyor. Önümüzdeki aylarda Marmara Bölgesi'nde yağışların azalmasını bekliyoruz."

- "Türkiye 2030 yılına kadar su fakiri bir ülke olacak"

2020 yılının çok sıcak geçtiğini aktaran Demirhan, gökyüzünde buharlaşmanın çok arttığını dile getirdi.

Demirhan, gökyüzünde bir yağış bulutu olsa bile sıcaklıktan dolayı yerlere inemediğinin altını çizerek, "Ayrıca barajlarda buharlaşma mevcut. Buharlaşmanın artmasını engellememiz gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar yapılmalı. Türkiye su fakiri bir ülke olma yolunda gidiyor. Türkiye 2030 yılına kadar su fakiri bir ülke olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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