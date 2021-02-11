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Marmara Bölgesi'nde yağmur ve sağanak bekleniyor

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi genelinde yağmur ve sağanak öngörülüyor.
Marmara Bölgesi'nde yağmur ve sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Akşam saatlerinden itibaren Trakya ile geceden itibaren bölge genelinde yağış tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi öngörülüyor.

Sıcaklıklar gece saatlerinden itibaren azalacak
Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olacak. Sıcaklıklar, gece saatlerinden itibaren batıdan başlayarak hissedilir derecede azalacak.

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, Trakya ve İstanbul'da zaman zaman fırtına, sabah saatlerinden itibaren kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden çatı uçması, baca ve soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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