  • BIST 1.460
  • Altın 501,260
  • Dolar 8,3379
  • Euro 10,1867
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 22 °C
»

Marmara Bölgesi'ndeki 7 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Marmara Bölgesi'ndeki 7 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulut hava hakim olacak.

Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sabah, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren; Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinin öğleden sonra olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Deneme üretimi sonuç verdi, 'aronya' meyvesi Karadeniz'e yayılıyor18 Mayıs 2021 Salı 10:53
  • Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfından Filistin'e saldıran İsrail'e tepki18 Mayıs 2021 Salı 10:50
  • Marmara Bölgesi'ndeki 7 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor18 Mayıs 2021 Salı 10:49
  • Türkiye'de 2020'de en çok erkek bebek dünyaya geldi18 Mayıs 2021 Salı 10:49
  • Uluslararası Kudüs Gençlik Meclisi'nden, halkları Müslüman olan ülkelere Filistin'e destek çağrısı18 Mayıs 2021 Salı 10:48
  • Mehmet Ersoy'dan Onur Operasyonu açıklaması18 Mayıs 2021 Salı 10:36
  • Babasından miras kalan evi satmak istediği için annesini bıçaklamış18 Mayıs 2021 Salı 10:35
  • Suriye açıklarında ele geçirilen 1.5 ton esrar, Mersin'e getirildi18 Mayıs 2021 Salı 10:34
  • Mağaradaki binlerce yıllık duvar resimlerini defineciler talan etti18 Mayıs 2021 Salı 10:34
  • Adana’da gümrük kaçağı 237 çift ayakkabı ele geçirildi18 Mayıs 2021 Salı 10:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti