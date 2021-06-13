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Marmara Bölgesi'ndeki bazı iller için sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nde gece saatlerinden sonra beklenen sağanağın yarın İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da kuvvetli olması öngörülüyor.
Marmara Bölgesi'ndeki bazı iller için sağanak uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın Marmara'nın doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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