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Marmara Bölgesi'nin batısında az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin batısında az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.
Marmara Bölgesi'nin batısında az bulutlu hava bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması öngörülen bölgenin batısında az bulutlu, doğusunda parçalı yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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