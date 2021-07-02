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Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da, gece sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Trakya'da aralıklarla, İstanbul ve bölgenin doğusunda gece sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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