Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda çok bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'de parçalı hava bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çok bulutlu hava, Sakarya çevreleri ile akşam Kocaeli'nin doğusunda aralıklı yağmur öngörülüyor. Sakarya'nın güneydoğusunun yükseklerinde ise yer yer karla karışık yağmur tahmin ediliyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacak bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.