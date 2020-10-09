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Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. 

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Bölgenin kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması öngörülen bölgede, rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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