  • BIST 102.167
  • Altın 262,362
  • Dolar 5,7161
  • Euro 6,3747
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 25 °C
»

Marmara Denizi için büyük tehlike

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinden geçen Eynerce Deresi, kimyasal olduğu tahmin edilen atık nedeniyle kirlendi. Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, incelemek üzere dereden numune alırken, ilçe sakinleri duruma tepki gösterdi.
Marmara Denizi için büyük tehlike

Dilovası'ndaki sanayi kuruluşlarının arasından geçip, ilçe merkezine gelen buradan da Marmara Denizi'ne dökülen Eynerce Deresi'nde 3 gün önce kirlenme tespit edildi. Suyun renginin kahverengi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen görevliler, incelenmek üzere dereden numune aldı. Dere yatağına yapıştığı görülen maddenin içeriğini tespit etmek için  inceleme başlatıldı.

Dilovası'nda yaşayan vatandaşlar tarafından kurulan Ekoloji ve Sağlık Derneği(EKOSDER) üyeleri, duruma tepki gösterdi. Kirliliği neden olan maddenin kimyasal olmasından şüphelendiklerini söyleyen dernek üyeleri, yetkililerden yardım istedi.

Derede inceleme yapan Dilovası EKOSDER Başkanı İsmail Sami, "İhbar üzerine dere kenarına gittik. Kirlilik oluşmuştu. Kirlilik oluşurken ne olduğu bilinmeyen madde, derenin altına yapışmış. Bugün üçüncü gün ve maalesef bitki örtüsü zarar görmüş. Bu madde, dereyle birlikte Marmara Denizi'ne akıyor. Çevre İl Müdürlüğü numune aldı. Kimyasal madde olduğu ortada. Yukarıda sanayi kuruluşları var. Burası için ayrı bir kaçak deşarj oluşmuş. Buraya vidanjör ile getirilip deşarj edilmiş. Ağır bir kimyasal madde olduğu belli, çünkü yapışarak gelmiş. Dere sürekli akmasına rağmen kirlilik bitmiş değil. Dilovası'nda Dilderesi ve Eynerce dereleri var. İkisi de zaman zaman kimyasal saldırılara maruz kalıyor" dedi.

Deredeki kirliliğin bölgedeki hayvanları da etkilediğini söyleyen Sami, "Burası hayvanların otlak alanı, derenin üst taraflarında ağıllar var. Hayvanlar bakılıyor. Kirlilik oluştuğu için hayvanlar buradan su içemiyor. Gelen hayvan geri dönüp, gidiyor" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yürümeye 15 yıl sonra başladı, usta öğretici oldu23 Temmuz 2019 Salı 21:00
  • Felçli kedi, Hülya öğretmen sayesinde hayata tutundu23 Temmuz 2019 Salı 20:30
  • Ayı yavrusu 'Aykız' doğaya salındı23 Temmuz 2019 Salı 20:15
  • Irak’ın zorlu yaşamını omuzlayan kadın kerpiç işçileri23 Temmuz 2019 Salı 20:00
  • Hayvanları için her yıl 169 yıllık su kanalını temizliyorlar23 Temmuz 2019 Salı 19:30
  • Göçerlerin atlarla zorlu yayla yolculuğu23 Temmuz 2019 Salı 19:15
  • Kangal köpekleriyle büyüyor23 Temmuz 2019 Salı 19:00
  • Kurbanlıklar mağaralarda yetiştiriliyor23 Temmuz 2019 Salı 18:30
  • Memleket hasretiyle 'mağara ev'e yerleştiler23 Temmuz 2019 Salı 18:15
  • Kadınların oltayla balık tutma keyfi23 Temmuz 2019 Salı 18:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti