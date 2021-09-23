Marmara Denizi'nde 3,2 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 8.57'de 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi, Yalova açıklarında saat 08.57'de 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 1.6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İstanbul'dan da hissedildi.