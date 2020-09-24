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Marmara Denizi'nde deprem!

İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Deprem Tekirdağ ve sahil kesimindeki ilçeler ile İstanbul'da da hissedildi.
Marmara Denizi'nde deprem!

Deprem, bugün saat 16.38'de Marmara Denizi'nin, Tekiradağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine 18.87 kilometre mesafede meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre 4.2 büyüklüğündeki deprem, Tekirdağ ve sahil kesimindeki ilçeler ile İstanbul'da da hissedildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kendilerine dışarıya atarken, ilk belirlemelere göre deprem herhangi bir hasara neden olmadı.

İSTANBUL VALİLİĞİ: DEPREM KAYNAKLI HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK ŞU ANA KADAR BİLDİRİLMEMİŞTİR

İstanbul Valiliği'nden depremle ilgili yapılan açıklamada, "AFAD Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 16.38 Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.  Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir.  İstanbul, Tekirdağ/ Marmaraereğlisi ve hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun." denildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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