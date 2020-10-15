Marmara denizinde gemiye operasyon

Zeytinburnu açıklarında yabancı bandıralı bir gemiye yapılan operasyonda 2 milyon 845 bin paket kaçak sigara ile 38 ton 433 kilogram tütün ele geçirildi.
15 Ekim 2020 Perşembe 13:32
Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Zeytinburnu önlerinde yabancı bayraklı bir gemiye operasyon yapıldı . Geminin ambarlarında beyan edilmeyen 2 milyon 845 bin paket kaçak sigara ile 38 ton 433 kilogram tütün ele geçirildi.
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