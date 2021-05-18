  • BIST 1.460
  • Altın 501,260
  • Dolar 8,3379
  • Euro 10,1867
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 22 °C
»

Marmara Denizi'nde 'İklim değişikliği mücadele planı geliştirilmeli' önerisi

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu, bütüncül bir çevre yönetimi anlayışıyla denizlerin korunması gerektiğini bildirdi.
Marmara Denizi'nde 'İklim değişikliği mücadele planı geliştirilmeli' önerisi

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu, bütüncül bir çevre yönetimi anlayışıyla denizlerin korunması gerektiğine işaret ederek, iklim değişikliğinin Marmara Denizi'nde bir baskı unsuru olarak ele alınması ve buna göre mücadele planı geliştirilmesi önerisinde bulundu.

Bozoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara kıyılarını kaplayan ve halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj"ın görülme süresi ve yaygınlığının bu yıl geçmişe oranla artmasını değerlendirdi.

Yıllardır var olan iklim krizinin yarattığı sonuçların şu anda yaşandığını belirten Bozoğlu, Marmara Denizi'nin sıcaklığının bu yıl normal şartlardan 2,5 santigrat derece daha yüksek seyretmesinin salyaya neden olduğunu, sıcaklıkla denizdeki tuz miktarının da arttığını ifade etti.

Başkan Baran Bozoğlu, iklim krizine bağlı olarak yaşanan deniz ve okyanusların Ph değerindeki değişiklikler, tuz oranının artması ve sıcaklık artışı nedeniyle deniz içerisindeki sirkülasyonunun yeterince yapılamadığını anlattı.

Bu nedenle, iklim krizinin tetiklediği salya problemiyle karşı karşıya kalındığını dile getiren Bozoğlu, şu bilgileri verdi:

"Hava sıcaklığının artmasının yanında koşullar da uygun. Denizler kirli. Özellikle Ukrayna, Rusya, Gürcistan ve Türkiye'nin sahil şeridindeki kentlerden atık sular Karadeniz ve Marmara Denizi'ne dökülüyor. Marmara Denizinin çeperinde neredeyse ülkemizdeki nüfusun 4'te 1'i yaşıyor ve sanayicilerimizin atık suları yeterince ileri teknolojilerle arıtılmadan Marmara Denizi'ne veriliyor. Kirlilik yükü de bir yandan arttıkça bu gibi olaylar, buradaki mikroorganizmalara besin sağlıyor. İklim krizine bir yandan kızıyoruz ancak etkilerinin artmasına sebep olacak koşulları da insan olarak biz yaratıyoruz."

"Denizlerin kapasitesi dolma noktasına geldi"
Küresel anlamda bütün ülkelerin iklim krizine karşı ortak mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Bozoğlu, ülke olarak iklim krizine odaklanmak gerektiğine işaret etti.

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu, atık sular yeterince arıtılmadan verildiği için denizlerin kapasitesinin dolma noktasına geldiğine dikkati çekerek, şu uyarıları yaptı:

"Salya meselesiyle karşı karşıya kalmamamız için denizlerimizi temiz tutmamız gerekiyor. Bunun için de atık su arıtma tesislerinin yaygınlaşması, ileri arıtma teknolojilerine yatırım yapılması, büyükşehir belediyelerinin mutlaka atık su arıtma tesislerini en iyi hale getirmesi ve sanayi kuruluşlarının daha sıkı denetlenmesi gerekiyor. Bütüncül bir çevre yönetimi anlayışıyla denizlerimizi korumalıyız. Bunu yapmadığımız sürece, bu kriz hepimizin başını çok daha fazla ağrıtacak. Bugün salyalar, yarın denizlerde oksijen kalmaması nedeniyle toplu balık ölümleri ve daha sonrasında da denize giremeyecek hale geleceğiz. İklim değişikliği, Marmara Denizi'nde bir baskı unsuru olarak ele alınmalı ve buna göre mücadele planı geliştirilmeli. Önlem alınmazsa, denizlerimizin sadece üzerinde büyük tonajlı gemilerin dolaştığı cansız bir yapıya dönüşmesi kaçınılmaz."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Deneme üretimi sonuç verdi, 'aronya' meyvesi Karadeniz'e yayılıyor18 Mayıs 2021 Salı 10:53
  • Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfından Filistin'e saldıran İsrail'e tepki18 Mayıs 2021 Salı 10:50
  • Marmara Bölgesi'ndeki 7 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor18 Mayıs 2021 Salı 10:49
  • Türkiye'de 2020'de en çok erkek bebek dünyaya geldi18 Mayıs 2021 Salı 10:49
  • Uluslararası Kudüs Gençlik Meclisi'nden, halkları Müslüman olan ülkelere Filistin'e destek çağrısı18 Mayıs 2021 Salı 10:48
  • Mehmet Ersoy'dan Onur Operasyonu açıklaması18 Mayıs 2021 Salı 10:36
  • Babasından miras kalan evi satmak istediği için annesini bıçaklamış18 Mayıs 2021 Salı 10:35
  • Suriye açıklarında ele geçirilen 1.5 ton esrar, Mersin'e getirildi18 Mayıs 2021 Salı 10:34
  • Mağaradaki binlerce yıllık duvar resimlerini defineciler talan etti18 Mayıs 2021 Salı 10:34
  • Adana’da gümrük kaçağı 237 çift ayakkabı ele geçirildi18 Mayıs 2021 Salı 10:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti