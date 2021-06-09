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Marmara Denizinde müsilaj istilasındaki sularda can pazarı yaşandı

BURSA’nın Mudanya ilçesi açıklarında teknesinin motor kısmına takılan müsilajı temizlemek isterken Marmara Deniz’ine düşen balıkçı Kerem Alberi (47), Sahil Güvenlik güvenlik ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.
Marmara Denizinde müsilaj istilasındaki sularda can pazarı yaşandı

Mudanya ilçesine bağlı Kumyaka Marina’dan 8 metre boyundaki ‘Kürşat Bey’ isimli teknesiyle Marmara Denizi’ne açılan Keram Alberi, bir süre sonra Yıldıztepe açıklarına geldi. Burada yoğun müsilaj tabakası nedeniyle teknesinin pervanesi arızalandı. Alberi pervaneye bakmak için demir çubukla motora dolanan müsilaj tabakasını sıyırmak istedi. Teknesinin motorunu müsilajdan kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Bu sırada pervaneleri dönmeye başlayan tekne bir anda sarsılarak yol alınca dengesini kaybeden Alberi, Marmara’nın müsilaj istilasındaki sularına düştü.

MÜSİLAJ TABAKASINDA HAYATTA KALMAYA ÇALIŞTI

Müsilaj tabakası nedeniyle suyun üzerine çıkmakta güçlük çeken 2 çocuk babası Alberi’nin yardım çığlıklarını duyan sahildeki vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı harekat merkezine bir vatandaşın müsilajın yoğun olduğu bölgede tekneden düştüğü ve başı boş kalan teknenin de sürüklendiği ihbarı yapıldı.

BALIKÇININ KURTARILDIĞI OPERASYON SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Bu sırada olayın yaşandığı sırada Gemlik Körfezinde bir başka görevde olan Marmara Grup Komutanlığına bağlı TCSG 25 botu, bölgeye yönlendirildi. Sahil Güvenlik ekibi kısa sürede tekenin sürüklendiği bölgeye geldi. Arama çalışması başlatan ekipler akıntıda başı boş halde sürüklenen teknenin yerini tespit etti. Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler teknenin yaklaşık 150 metre yakınında denize düşen ve müsailaj tabakasının içinde yaşam mücadelesi veren Alberi’yi buldu. Botun üzerine alınarak kurtarılan Kerem Alberi’ye ilk müdahale yine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapıldı.

Akıntıyla kayalıklara sürüklenen teknenin kurtarılması için de zaman karşı mücadele başlatıldı. Sahil Güvenlik Botu, kıyıya sürüklenen tekneye yanaşmayı başardı. Bu sırada bir personel tekneye atlayarak kontrol altına aldı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesinin bulunmadığı tespit edilen Kerem Alberi, Arnavutköy Mudanya yat limanına getirildi. Operasyon ise saniye saniye görüntülendi. 

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