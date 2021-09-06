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Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.
Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tanker Süleymanpaşa sahiline demirledi.

Rüzgar nedeniyle balıkçılar da denize açılamadı.

Balıkçılar Süleymanpaşa balıkçı barınağında ağ tamiri yapıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, rüzgarın çok sert esmesi nedeniyle balıkçıların bugün denize açılmayacağını, limanda demirleyip bekleyeceğini söyledi.

Hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte poyrazın çarşamba gününe kadar etkili olması bekleniyor.

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