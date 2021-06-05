Marmara Denizi'ndeki müsilaj Çanakkale ve Bursa kıyılarında rüzgarın etkisiyle yüzeyde görülüyor

Marmara Denizi sahillerinde görülen müsilaj, rüzgarın etkisiyle Çanakkale kent merkezinde bulunan marinada ve Bursa'nın Mudanya sahillerinde yoğunluk oluşturmaya başladı.

Sabah saatlerinde rüzgarla birlikte yön değiştiren müsilaj yoğunluğu, öğleden sonra etkisini artırmaya başladı.

Çanakkale Marina'nın kuytu bölgelerine dolmaya başlayan müsilaj, deniz dibindeki kirliliği tekrar ortaya çıkardı.

Su yüzeyindeki köpüksü tabakada bazı küçük balıkların cansız oldukları gözlendi.

Marinada teknesi bulunan Cemal Pekgöz, AA muhabirine, müsilaj yoğunluğu nedeniyle seyre çıkamadıklarını söyledi.

Müsilajın motor, arıtma ve filtreleme sistemlerine zarar verdiğini dile getiren Pekgöz, şöyle konuştu:

"Bunlar bizim atıklarımız aslında, şimdi deniz bizim atıklarımızı bize geri veriyor. Büyük bir görüntü ve çevre kirliliği. Burada balıklarımız ölüyor. Denizlerin dibindeki yavru balıklar ölüyor. Bu tabaka denizin üzerini komple kapladığı için oksijen bitiyor. Balıklar büyüyüp yukarıya çıkamıyorlar. Sabahtan beri kaç tane balık gördük. Deniz bizim pisliğimizi bize geri kusuyor adeta. Kirlilik nedeniyle teknelerin motor temizleme ve arıtma sistemleri, filtre sistemleri tıkanıyor. Büyük masraflar çıkacak yakında. Yola çıkamıyoruz. Filtrelerin emdiği sularla sistemler bozuluyor. Bu zarar hepimize sadece denizciye ya da balıkçıya değil."

Pekgöz, yoğunluğun rüzgar durumuna göre yön değiştirdiğini, bazen aşırı kirlilik olarak gördükleri tabakanın hava değişimiyle birlikte boğazda farklı yerlere dağıldığını sözlerine ekledi.

Bursa'da da yoğunluk oluşmaya başladı

Marmara Denizi'nde geniş alanlara yayılan müsilaj (deniz salyası), zaman zaman Bursa'nın Mudanya ilçesi kıyılarında da etkisini hissettiriyor.

Rüzgarın etkisiyle denizdeki dalgalanmayla birlikte kimi zaman deniz dibine inen deniz salyası zaman zaman da yüzeyde yoğunluk oluşturuyor.

Mudanya sahillerinde toplanan deniz salyası, vatandaşlar tarafından da izleniyor.