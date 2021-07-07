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Marmara Denizi'nden 11 bin 84 metreküp müsilaj temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliği kapsamında dün itibarıyla 11 bin 84 metreküp müsilajın (deniz salyası) temizlendiğini bildirdi.
Marmara Denizi'nden 11 bin 84 metreküp müsilaj temizlendi

Bakan Kurum, Twitter'daki açıklamasında, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme seferberliğinin 29'uncu gününü tamamladıklarını, her gün daha çok çalışarak denizi müsilajdan temizlediklerini belirtti.

Kurum, dün toplananlarla birlikte 11 bin 84 metkeküp müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdiklerini kaydederek, şu bilgileri paylaştı:

"Marmara Denizimizde 6 Haziran'da 11 bin 338 hektar alanı kaplayan müsilaj, yaklaşık bir ay sonra 2 Temmuz'da 1046 hektar seviyesine indi. Çalışmalarımızla 10 bin 292 hektar, diğer bir deyişle 102 milyon 920 bin metrekare alanı kaplayan müsilajı temizledik. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Kaynak: Haber Kaynağı
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