  • BIST 1.461
  • Altın 506,251
  • Dolar 8,3655
  • Euro 10,1213
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 18 °C
»

Marmara Denizi'nden 3 günde toplam 733 metreküp müsilaj temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında, 3 günde toplam 733 metreküp müsilajın bertarafa gönderildiğini bildirdi.
Marmara Denizi'nden 3 günde toplam 733 metreküp müsilaj temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 8 ve 9 Haziran'da yapılan müsilaj temizliğini, 3'üncü gün olan 10 Haziran'da 52 bölgede sürdürdüklerini belirten Kurum, "10 Haziran'da topladığımız 341,1 metreküp müsilajla birlikte toplamda 733,1 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik." ifadelerini kullandı.

Üç günün sonunda illerdeki toplanan müsilaj rakamlarını da açıklayan Kurum, şunları kaydetti:

"İstanbul 174,6 metreküp, Kocaeli 77,5 metreküp, Bursa 63 metreküp, Tekirdağ 28 metreküp, Balıkesir 114 metreküp, Çanakkale 118 metreküp, Yalova 158 metreküp olmak üzere toplamda 733,1 metreküp müsilajı toplayarak Marmara Denizi'mizi temizlemeyi sürdürdük. Ülkemizin tek iç denizi, nazar boncuğu Marmara Denizi'mizi görüntü kirliliğinden ve kötü kokudan kurtarmak için tüm ekiplerimizle sahada 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Çocuklarımıza denizlerimizi temiz, ülkemizi yeşil ve sağlıklı bırakacağız."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Koca'dan normalleşme açıklaması! Hibrit model kararı12 Haziran 2021 Cumartesi 09:11
  • Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: Savunma sanayi ciromuz 10 milyar dolarları aştı12 Haziran 2021 Cumartesi 09:09
  • Diyarbakır annelerinden Hatice Levent: Çocuklarımızı almadan bu kapıdan gitmeyeceğiz12 Haziran 2021 Cumartesi 09:03
  • Başkentte sağanak etkili oldu12 Haziran 2021 Cumartesi 09:02
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Kızılay'ın dünyaya model olan hizmetleriyle iftihar ediyoruz12 Haziran 2021 Cumartesi 09:02
  • NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret12 Haziran 2021 Cumartesi 09:00
  • EGM, özel güvenlik sektörü çalışanlarının aşı randevularının tanımlandığını duyurdu12 Haziran 2021 Cumartesi 08:59
  • Yalova'da müsilaj temizlik çalışmaları sürüyor12 Haziran 2021 Cumartesi 08:59
  • 'Hilal-i Ahmer'den Kızılay'a 153 Yıllık İyilik Hareketimiz' sergisi İstiklal Caddesi'nde açıldı12 Haziran 2021 Cumartesi 08:58
  • Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saat içinde 597 bin 647 doz aşı yapıldı12 Haziran 2021 Cumartesi 08:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti