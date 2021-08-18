Marmara depreminin 22. yıldönümünde nefes kesen deprem tatbikatı

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmara Depremi'nin 22. yıldönümünde nefes kesen deprem tatbikatı yapıldı.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 22'nci yıldönümünde, depremin merkez üssü olan Kocaeli'de deprem tatbikatı yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen tatbikata İtfaiye, UMKE ve Zabıta ekipleri katıldı. Tatbikatın senaryosuna göre, Gölcük merkezli 6.5 büyüklüğünde gerçekleşen bir deprem sonrasında, İzmit Fuarı içerisindeki Sivil Toplum Merkezi çalışanları tahliye edildi. Binada çıkan yangın da söndürülerek, mahsur kalanlar kurtarıldı. Daha sonra bina önünde oluşan göçük altında bir kişinin kaldığı tespit edildi. Arama, kurtarma çalışması başlatan itfaiye ekipleri, göçük içerisinde mahsur kalan kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Bölgede kurulan sahra çadırında yaralılara ilk müdahaleyi uygulayan UMKE ekipleri ise ambulansların koordinesini sağlayarak yaralıların hastanelere sevk edilmelerini sağladı.

'24 SAATTE 12 BİN KİŞİLİK 3 ÇEŞİT YEMEK YAPILABİLİYOR'

Tatbikat sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen Mobil Afet TIR'ları tanıtıldı. Afet bölgelerinde görevli personelin güvenlik ve barınma ihtiyacını karşılayacak olan TIR, içerisindeki 7 yatak ile dönüşümlü olarak 14 personelin afet bölgelerinde dinlenebilmesini sağlayabiliyor. Afet bölgelerindeki gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla donatılan diğer TIR'ın içerisinde ise, tam donanımlı bir mutfak bulunuyor. 24 saat içerisinde 12 bin kişiye yetecek miktarda 3 çeşit yemek üretilebilen TIR'da, araç hareket halindeyken de yemek yapılabiliyor.

'AFET OLMADAN HAZIRLIKLI OLALIM'

Yapılan tatbikat sonrasında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Aslında işin bir tarafı hazırlıklı olmaktır. Yani önce, afet olmadan hazırlıklı olalım, engelleyebileceğimiz her şeyi engelleyelim diye düşünürüz. Ama şunu da biliriz ki, hangi planı yaparsanız yapın, zihninizde hayal ettiğiniz hiçbir tablo gerçek hayatta öyle tecelli etmez. Dolayısıyla o ana hazırlık için olası tüm senaryoları gözden geçirip, ayrıca bir de kriz anını yönetmek için çalışırsınız. Yani önleme faaliyetlerini gerçekleştirmek aslında yeterli değildir. Bir de krizi yönetme kısmıyla ilgili çalışırız. Üçüncü kısım ise krizler olup bittikten sonraki faaliyetlere aittir. Bizim şimdi burada yaptığımız şey, kriz anında olası senaryolarla ilgili bir çerçeveydi. İtfaiye ekipleri bir tarafta, öbür tarafta sağlık ekipleri, kurtarma ekipleri, hepsi bir arada koordine olmayı ve olası bir deprem anında yaşanabilecek senaryoları ortaya koydular ve birlikte bir çalışma gerçekleştirdiler. Hepsini yürekten kutluyorum" dedi.