Marmara Depremi'nin merkez üssü Kocaeli 'ağır hasarlı bina' yükünden kurtuluyor

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden en fazla etkilenen Kocaeli'de, ağır hasar gören binaların yıkılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Depremde ağır hasar gören 28 binanın yıkım çalışmalarının, yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Karamürsel ilçesindeki yıkım çalışmalarını takip eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, iş makinesini kullanarak ağır hasarlı binanın yıkımı için ilk kepçeyi vurdu.

Büyükakın, AA muhabirine, ağır hasarlı binaların yıkımına geçen yıl kasım ayında Darıca ilçesinden başladıklarını söyledi.

Son dönemde yapılan çalışmalarla, şu ana kadar hasarlı 67 binanın yıkıldığını anlatan Büyükakın, "Kentte orta hasarlı ve ağır hasarlı toplam 1400 civarında bina var. Bunların 28'si ağır hasarlı, diğerleri orta hasarlı. Ağır hasarlılarla ilgili gereken kararlar alındı ve yıkım çalışmaları yapılacak." dedi.

"Ağır hasarlı bina sorunu çözülecek"

Büyükakın, kenti depreme hazırlamak için çalışmalara devam ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Geçmiş depremin izlerini kaldırmaktan daha da önemli olan; depreme hazırlıklı olmaktır. Bu esasen bir farkındalık çalışması. Bir yandan kararlılığımızı, bu binaların ayakta kalmayacağını, yıkılacağını göstermek, diğer taraftan da yeni yapılacak binalarla ilgili tedbirleri daha titizlikle almak açısından çalışmalarımızı yürütüyoruz. Deprem gerçeğini asla unutturmadan yol almamız gerekiyor. Allah'ın izniyle ağır hasarlı bina sorunu çözülecek. Zaten 67 ağır hasarlı binanın yıkımı gerçekleştirildi. Ağır hasarlı binaların yıkımı, yıl bitmeden hepsi tamamlanır. Hukuki problemi olmadıkça yıkımla ilgili bizim hiçbir problemimiz olmaz. Orta hasarlılar, yeniden yapılma imkanına sahip binalar. Malikler güçlendirmeyle ilgili tedbirleri yapmazlarsa belediye olarak onların da yıkılması için gerekli süreci başlatacağız."

"Kentteki bütün binalar elden geçirildi"

Kentsel dönüşüm çalışmalarının önemine işaret eden Büyükakın, kentteki bütün binaların elden geçirildiğini dile getirdi.

Sadece deprem değil, diğer afet riskleriyle ilgili de çalışmaların tamamlandığını aktaran Büyükakın, "Bazı binalar, inşaat teknolojisinde sorun olmasa bile zeminle alakalı problemler olduğu için risk altında olabilir. Bazı yerlerde sel riski vardır, bazı yerlerde yangın riski vardır. Bunların tamamı haritalandı. Riskli bölgelerin tamamı çıkarıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla da gerekli çalışmalar birlikte yürütülmeye başlandı. Bazı yerlerde yeniden yapılanma, bazı yerlerde yenilenme çalışmaları yapılacak. Bununla ilgili gerek belediyemiz gerek Kent Konut AŞ, gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çalışmalar yürütülmeye başlandı." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, TOKİ ve Kent Konut eliyle depremden bu yana yaklaşık 20 bin konut üretildiğini, kısa zamanda da TOKİ ile yaklaşık 6 bin 500 konut daha yapılacağını söyledi.

Vatandaşların, yaşadıkları binalarda depreme ve afete karşı önlemler alması gerektiğini vurgulayan Büyükakın, okullarda öğrencilere ve annelere depreme yönelik eğitimler verildiğini, vatandaşlarda büyük ölçüde depreme karşı bilinç oluştuğunu bildirdi.

"Deprem riski tanımlandı"

Olası depreme yönelik Kocaeli için yerel ve bölgesel ölçekte zemin sınıflamasının yapıldığı bilgisini veren Büyükakın, deprem riskinin tanımlandığını ve Kocaeli Sismik Tehlike Haritalarının 6 farklı fay için deprem senaryosu oluşturularak hazırlandığına dikkati çekti.

Zemin veri bilgi bankası hazırladıklarını ve veri girişinin sürdüğünü anlatan Büyükakın, veri bankası sayesinde oturulan binanın ya da yeni yapı yapılacak parselin hangi zemin sınıfında olduğunun öğrenilebildiğini kaydetti.

Büyükakın, Kocaeli'nin farklı zemin cinslerine yerleştirilen 41 ivme ölçer istasyonuyla yerel ve ulusal deprem riskine yönelik AFAD ile birlikte sismolojik gözlem yapıldığına işaret etti.

Büyükşehir Belediyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) arasında "Kocaeli İli Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Kent Uygulaması" projesi protokolünün imzalandığını anımsatan Büyükakın, "Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyacak sistem sayesinde olası bir deprem öncesi erken uyarı sinyali verilerek fabrikaların gaz, su, elektrik ve patlama oluşturabilecek diğer tüm mekanizmalarının etkisiz hale getirilmesi sağlanacak." dedi.