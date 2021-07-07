  • BIST 1.387,810
  • Altın 504,31
  • Dolar 8,6650
  • Euro 10,2350
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 25 °C
»

Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Kütahya, Afyonkarahisar, Samsun ve Artvin çevreleri ile Isparta'nın doğu, Konya'nın batı, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 kilometre/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Denizlerde ise Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adalet Bakanı Gül: Yıl sonunda 1000 hakim ve savcı alınacak07 Temmuz 2021 Çarşamba 13:10
  • Malatya'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama07 Temmuz 2021 Çarşamba 12:52
  • Pandemi başlangıcından itibaren en yüksek seviyelere ulaşıldı07 Temmuz 2021 Çarşamba 12:49
  • Gökçeada'da yaralı bulunan caretta caretta tedavi ediliyor07 Temmuz 2021 Çarşamba 12:40
  • Sakarya'daki başsız cesetler 2 İranlıya ait07 Temmuz 2021 Çarşamba 12:29
  • Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde yangın07 Temmuz 2021 Çarşamba 12:15
  • ASELSAN'dan gençlere davet07 Temmuz 2021 Çarşamba 12:13
  • Tunceli'deki 'Kuşçu' köyünün leylek sakinlerinin sayısı artıyor07 Temmuz 2021 Çarşamba 11:33
  • 'Tosuncuk'un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı07 Temmuz 2021 Çarşamba 11:23
  • Bursa'daki kazada ölenlerin sayısı 5 oldu07 Temmuz 2021 Çarşamba 11:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti