  • BIST 116.516
  • Altın 389,976
  • Dolar 6,8505
  • Euro 7,6785
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 30 °C
»

Marmara Üniversitesi: Garantör üniversite olarak gerekli çalışmalarımız devam etmektedir

Marmara Üniversitesi, faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerinin mağdur olmaması için garantör üniversite olarak gerekli çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
Marmara Üniversitesi: Garantör üniversite olarak gerekli çalışmalarımız devam etmektedir

Marmara Üniversitesinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), 25 Haziran 2020 tarihli Genel Kurul toplantısında, İstanbul Şehir Üniversitesinin gelir açığını karşılama kabiliyeti bulunmadığı için eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceğinin Cumhurbaşkanlığı makamına arz ettiği belirtildi.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanlığının bugünkü 2708 sayılı kararıyla İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırıldığı anımsatılarak, şöyle devam edildi:

"Öğrencilerimizin mağdur olmaması için garantör üniversite olarak gerekli çalışmalarımız devam etmektedir. YÖK'ün belirleyeceği usul ve esaslar, uygulamalar için yapacağı yönlendirmeler, alacağı tedbirler ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye yönelik talimatları doğrultusunda çalışmalarımız birkaç gün içerisinde tamamlanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır."

YÖK'ün açıklaması
YÖK'ten yapılan açıklamada, 25 Haziran'daki Genel Kurul Toplantısında, garantör üniversite olan Marmara Üniversitesinin, "gelir açığını karşılama kabiliyetinin bulunmadığı, personel maaşlarının ödenemediği, faaliyetin geçici olarak durdurulması sürecinin uzamasının öğrenci, akademik, idari personel ile kamu ve özel hizmet sağlayıcılarının mağduriyetini arttıracağına ve eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceğine" dair tespitlerinin onanmasının ardından Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırıldığı belirtilmişti.

YÖK, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerine dün olduğu gibi bundan sonra da en uygun şartlarda devam etmeleri için gerekli her türlü tedbirin vakit geçirmeksizin alınacağını kaydetmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YKS'nin 'Alan Yeterlilik Testi' oturumu yapıldı28 Haziran 2020 Pazar 13:54
  • YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı28 Haziran 2020 Pazar 11:00
  • YKS'nin ilk oturumu TYT yapıldı27 Haziran 2020 Cumartesi 13:27
  • ÖSYM Başkanı Aygün: YKS'nin ilk oturumu sorunsuz bir şekilde tamamlandı27 Haziran 2020 Cumartesi 13:24
  • Yaz Kur'an kursları uzaktan eğitime pazartesi günü başlıyor27 Haziran 2020 Cumartesi 12:48
  • KDK'den sınavı geçersiz sayılan YDS adayı için tavsiye kararı27 Haziran 2020 Cumartesi 12:48
  • YKS'nin ilk oturumu TYT başladı27 Haziran 2020 Cumartesi 10:37
  • ÖSYM'den YKS'ye girecek adaylara 'saat' uyarısı26 Haziran 2020 Cuma 11:59
  • ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS paylaşımı24 Haziran 2020 Çarşamba 15:10
  • ÖSYM Başkanı Aygün: YKS'nin sorunsuz uygulanması için tüm tedbirleri alıyoruz23 Haziran 2020 Salı 12:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti