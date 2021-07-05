  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,2650
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 19 °C
»

Marmara ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor

Sakarya geneli, İstanbul ve Kocaeli'nin güney ilçeleri ile Batı Karadeniz, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yarına kadar yerel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Marmara ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Sakarya geneli, İstanbul ve Kocaeli'nin güney ilçeleri ile Batı Karadeniz, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta, yurdun doğusunda güneybatıdan orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Batı Karadeniz'de ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Enflasyon rakamları açıklandı: Zam oranları belli oldu05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:05
  • Türkiye'nin 4 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka ve aşılar aynı haritada05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:45
  • Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Müsilaj eylem planımızda adımlarımızı takvimden önce atıyoruz05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:40
  • Bahçedeki çuvaldan cephanelik çıktı05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:33
  • İki metrobüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı! Seferler durdu05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:30
  • Kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:28
  • Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:27
  • Türkiye ve dünya gündemi05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:25
  • Marmaris’te uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama 05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:22
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti