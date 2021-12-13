  • BIST 2.102,35
  • Altın 811.99547
  • Dolar 14.2354
  • Euro 16.0429
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 15 °C
»

Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.
Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege'de ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde, kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

İki bölgede de fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gökçeada’da rahatsızlanan kişi helikopterle Çanakkale’ye sevk edildi12 Aralık 2021 Pazar 22:22
  • İş makinesine çarpan otomobil sürücüsü öldü12 Aralık 2021 Pazar 22:22
  • Otobüste fenalaşan yolcuyu sürücü hastaneye yetiştirdi12 Aralık 2021 Pazar 21:24
  • Ceren'e ticari taksinin çarptığı kaza anı kamerada12 Aralık 2021 Pazar 20:27
  • Otomobiliyle konteyner kafeye çarparak hayatını kaybetti12 Aralık 2021 Pazar 19:29
  • Datça'da boğalar, Defne için güreşti12 Aralık 2021 Pazar 18:31
  • Tarihi köprüden atladı, ağır yaralandı12 Aralık 2021 Pazar 18:31
  • Kitap okuma tutkusuyla biriktirdiği 10 bin kitapla sahaf oldu12 Aralık 2021 Pazar 12:30
  • İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi11 Aralık 2021 Cumartesi 15:00
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125 uzman yardımcısı alacak11 Aralık 2021 Cumartesi 11:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti