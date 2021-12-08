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Marmarabirlik ortaklarına 40,3 milyon lira ödeme yapacak

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), ortaklarına yarın 40 milyon 300 bin lira ödeme yapacak.
Marmarabirlik ortaklarına 40,3 milyon lira ödeme yapacak

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 22 Ekim'de başlayan 2021-2022 iş yılı ürün alım kampanyasında bugüne kadar yağlık dahil 414 milyon lira tutarında 40 bin 500 ton ürün alımı gerçekleştirildi.

Birlik, yarın ortaklara 20 Kasım ile 3 Aralık arasında teslim edilen ürün bedellerinin yüzde 50'si olan 40 milyon 300 bin lirayı üreticilerin hesabına yatıracak. Ortaklar yarın saat 18.00'den itibaren Ziraat Bankası ATM'lerinden paralarını çekebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ürün alım ve ödemelerinin planlı şekilde ilerlediğini bildirdi.

Asa, Marmarabirlik'in görevinin piyasayı regüle etmek ve birliğin belirlediği fiyatların altında ürün satışının yapılmasını engellemek olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıla göre ürün alım fiyatlarına ortalama yüzde 35, kalibre olarak 350 daneden daha ince zeytine ise yüzde 40 artış yapılmıştır. Bu fiyat artışının üzerine ambalaj, işçilik, üretim, pazarlama giderleri ile birlikte fiyat artışının tüketici boyutunu da düşünmek gerekir. Alınan zeytini satamadığınız taktirde, sonraki yıl stok fazlası olur. Marmarabirlik sezon öncesi piyasa koşullarının çok altında fiyatla zirai ilaç, gübre ve akaryakıt desteği ile ortaklarının üretim maliyetlerinin düşürülmesine büyük katkıda bulunmuştur."

Yağlık fiyatlarının artış sebebinin kur farkından kaynaklandığını vurgulayan Asa, "Kampanyanın başında piyasada yağlık zeytin 5 lira ve randıman da çok düşük olduğu halde üreticimizi desteklemek üzere 7 liraya alım yapılmıştır. Yağlık zeytinin piyasada 5 liraya alındığı dönemde, Marmarabirlik 5 lira fiyatla alım yapmış olsaydı, bugün de 8-9 liraya yağlık zeytin alabilirdi. Fiyat güncellemesi yapıldığında kampanyanın başladığı günden bugüne geriye dönük fiyat artışı talebi gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Tarım ürünlerinin fiyatı arz talebe göre şekillenir ve belirlenir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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