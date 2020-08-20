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Marmara'da 10 konuttan yaklaşık 7'si depreme karşı sigortalı

DASK verilerine göre, Marmara Bölgesi'nde 6 milyon 14 bin 550 sigorta yapılabilir konuttan 4 milyon 64 bin 227'si depreme karşı sigortalanmış durumda.
Marmara'da 10 konuttan yaklaşık 7'si depreme karşı sigortalı

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nin üzerinden 21 yıl geçerken, bölgede 10 konuttan yaklaşık 7'si depreme karşı sigortalı durumda.

Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) verilerine göre, Türkiye'deki 17 milyon 682 bin 80 sigorta yapılabilir konuttan 9 milyon 805 bin 568'inin zorunlu deprem sigortası bulunuyor.

Marmara Bölgesi'nde sigorta yapılabilir konutlarda sigortalılık oranı yüzde 67,60 seviyelerinde. 6 milyon 14 bin 550 sigorta yapılabilir konuttan 4 milyon 64 bin 227'si depreme karşı sigortalanmış durumda.

Bölge genelinde, iller bazında ise en yüksek sigortalılık oranı yüzde 88,30 ile Yalova'da bulunuyor. Yalova genelinde 79 bin 590 konuttan 70 bin 304'ü sigortalı.

Yalova'yı, yüzde 85,50 sigortalılık oranı ile Sakarya izliyor. Sakarya'da 194 bin sigortalanabilir konuttan 165 bin 988'i sigortalanmış durumda.

Yüzde 85,20 ile üçüncü sırada Tekirdağ yer alıyor. Tekirdağ'da 264 bin 840 konuttan 225 bin 585'i sigortalı.

Kocaeli'de konutların yüzde 69,80'i depreme karşı sigortalı
17 Ağustos depreminin merkez üssü Kocaeli'de ise konutların yüzde 69,80'i depreme karşı sigortalanmış durumda. Kocaeli'de 421 bin 370 konuttan 294 bin 270'i sigortalı.

Megakent İstanbul'da ise sigortalılık oranı yüzde 67,60 seviyelerinde bulunuyor. İstanbul'da 3 milyon 682 bin 450 konuttan 2 milyon 489 bin 620'si depreme karşı sigortalanmış durumda.

Poliçe prim ödemesinde İstanbul önde
Verilere göre, Marmara Bölgesi genelinde poliçe prim ödeme tutarı 767 milyon 687 bin 582 liraya ulaştı.

İstanbul, 472 milyon 368 bin 434 lira ilk sırada yer alırken, İstanbul'u, 81 milyon 651 bin 664 lira ödeme tutarıyla Bursa, 67 milyon 419 bin 371 lira ile Kocaeli takip ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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