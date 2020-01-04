Marmara'da deprem

Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi.
10 KM DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne göre saat 20.13'te gerçekleşen depremin 10.7 kilometre derinlikte meydana geldi.
Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi.
10 KM DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne göre saat 20.13'te gerçekleşen depremin 10.7 kilometre derinlikte meydana geldi.
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