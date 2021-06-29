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Marmara'da kurallara uymayan işletmelere ve gemilere yaklaşık 15 milyon lira ceza kesildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Marmara Denizi'ndeki müsilajla (deniz salyası) mücadele kapsamında bugüne kadar yapılan 7 bin 293 denetimde kurallara uymadığı tespit edilen işletme ve gemilere 14 milyon 818 bin 346 lira idari para cezası verildi.
Marmara'da kurallara uymayan işletmelere ve gemilere yaklaşık 15 milyon lira ceza kesildi


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara'yı müsilaj sorunundan kurtarmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla ilgili eylem planı çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı törenle 8 Haziran'da "Marmara Hepimizin" sloganıyla Türkiye'nin en büyük deniz seferberliği başlatılmıştı.

Üç haftadır süren temizlik çalışmaları İstanbul, Kocaeli Karamürsel, Bursa Mudanya, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Tekirdağ'da da eş zamanlı yürütülüyor.

Temizlik çalışmaları devam ederken bir yandan da denetimleri artıran Bakanlık, bu denetimleri 7 gün 24 saat çevrim içi olarak takip ediyor.

Denetimler kapsamında 28 Haziran itibarıyla 1996 atık su numunesi toplandı.

10 gemiye ceza
Haziranda 2 bin 821 deniz kirliliği denetimi yapıldı. Bu denetimlerde mevzuata aykırı davrandığı belirlenen 10 gemiye 2 milyon 502 bin 934 lira ceza kesildi.

Bakanlık tarafından bugüne kadar yapılan toplam denetim sayısı ise 7 bin 293'e ulaştı.

Bu denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen işletme ve gemilere ise toplamda 14 milyon 818 bin 346 lira idari para cezası verildi.

En fazla ceza Tekirdağ'a
En fazla denetim yapılan il 1159 ile İstanbul oldu. İstanbul'daki bu denetimlerde 1 milyon 674 bin 687 lira ceza kesildi.

İstanbul'u 772 denetim sayısı ile Bursa takip etti. Bursa'da mevzuata uymayan işletmelere 1 milyon 448 bin 389 lira ceza uygulandı.

En fazla ceza verilen il ise Tekirdağ oldu. Tekirdağ'da 758 denetim yapıldı, 5 milyon 813 bin 89 lira idari para cezası verildi.

Denetim yapılan diğer iller ve uygulanan ceza miktarları ise şöyle:

"Kocaeli'de 552 denetimde 869 bin 49 lira, Çanakkale'de 510 denetimde 201 bin 625 lira, Balıkesir'de 471 denetimde 1 milyon 448 bin 389 lira Yalova'da 250 denetimde 860 bin 184 lira idari para cezası kesildi."

26 işletmenin faaliyeti durduruldu
Tekirdağ'da 12, İstanbul'da 5, Balıkesir'de 5, Yalova'da 3, Kocaeli'de 1 olmak üzere 26 işletme faaliyetten men edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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