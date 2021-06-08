Marmara'da müsilaj Ankara'da yosun tehlikesi

Marmara Denizi’nde “müsilaj” tehlikesi yaşanırken Ankara’daki bazı göllerde kuraklıktan dolayı yosun tehlikesi yaşanmaya başladı. Çubuk’taki Kızılca göletinin neredeyse tamamını yosunlar kapladı, kirlilik başladı.

Marmara Denizi'nde etkili olan halk arasında deniz salyası olarak bilinen "müsilaj" tehlikesi ülke gündeminden düşmezken Ankara'daki bazı göllerde yosun tehlikesi baş göstermeye başladı.

GÖLETİ YOSUNLAR KAPLADI

Çubuk'ta bulunan ve çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yapan Kızılca göletini sarı ve yeşil yosunlar kapladı. Yosunlarla kaplanan Kızılca göletindeki kirlilik objektiflerimize yansıdı. Göleti kaplayan yosunlar kirliliği ve sivrisinekleri de beraberinde getirdi. Bölge halkı, göletteki yosunların fazlalığına ilk kez şahit olduklarını belirterek, yetkililerin yosun temizleme çalışması yapması konusunda yardım istedi.

KİRLİLİK VE KÖTÜ KOKU BAŞLADI

Gazetemize konuşan bir vatandaş, “Kızılca göleti insanların ziyaret ettiği, amatör balıkçıların balık tuttuğu, çeşitli kuş türlerinin konakladığı bir nokta. Geçtiğimiz günlerde gölet, yosunlaşmaya başladı ve bunla beraber göletteki kirlilik ile sivrisinek de arttı. Su kaynağının neredeyse tamamını kaplayan yosun kötü bir görüntü oluşturdu ve pis bir koku yaymaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda bir çalışma yapmasını bekliyoruz” dedi.

KURAKLIK, OKSİJEN DENGESİNİN BOZULMASI…

Oksijen dengesi bozulan ve durgunlaşan göllerde yosunlaşmanın yaşandığı kaydediliyor. Yosunlaşmanın birçok nedeninin olduğu vurgulanırken göle gelen su kaynaklarının azlığı, kuraklık ile sıcak havaların etkisinin de yosunlaşmayı arttırdığı ifade ediliyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA