Marmara'da parçalı bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinde olacağı tahmin ediliyor.

Parçalı bulutlu olacak bölgenin doğusunda yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Öğlene kadar Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile bölgenin doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.