  • BIST 1.426
  • Altın 456,485
  • Dolar 7,5595
  • Euro 9,2192
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 4 °C
»

Marmara'da parçalı çok bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi genelinde parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.
Marmara'da parçalı çok bulutlu hava bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörüldüğünden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivas'ta kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu25 Aralık 2020 Cuma 19:02
  • Elektrikli bisikletin çarptığı anne ve 2 çocuğu yaralandı25 Aralık 2020 Cuma 19:01
  • Elektrik akımına kapılan iki kardeş yaralandı25 Aralık 2020 Cuma 18:04
  • Kartal'da pazar yerinde kısıtlama yoğunluğu25 Aralık 2020 Cuma 17:06
  • Mısır Çarşısı'nda adım atacak yer kalmadı25 Aralık 2020 Cuma 17:06
  • AA haftaya damga vuran fotoğraflar25 Aralık 2020 Cuma 12:27
  • Marmara Bölgesi'nde parçalı yer yer çok bulutlu hava bekleniyor25 Aralık 2020 Cuma 10:19
  • Otomobil elektrik direğine çarptı: 1ölü, 1 yaralı24 Aralık 2020 Perşembe 21:29
  • 2 katlı binada yangın çıktı, çalışmaları izleyenler sosyal mesafeyi hiçe saydı24 Aralık 2020 Perşembe 21:27
  • Sac yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı24 Aralık 2020 Perşembe 20:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti