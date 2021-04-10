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Marmara'da parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor, bazı illerde öğleden sonra hafif yağış bekleniyor.
Marmara'da parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğleden sonra hafif yağış bekleniyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması, rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Trakya ile Marmara'nın doğusunda beklenen zirai don riski nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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