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Marmara'da parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.
Marmara'da parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin altında olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu hava öngörülen bölgenin doğusunda, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde, aralıklı ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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