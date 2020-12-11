Marmara'da sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Sabah, Sakarya, Kocaeli, Yalova ile İstanbul çevrelerinde, gece ise Trakya'da yağmur ve sağanak bekleniyor.

Bölgedeki sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.