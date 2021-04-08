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Marmara'da sıcaklığının 6 ila 10 derece azalması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 6 ila 10 derece azalması, yağışların genelde sağanak şeklinde olması bekleniyor.
Marmara'da sıcaklığının 6 ila 10 derece azalması bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Bölgedeki yağışların genelde sağanak şeklinde olması bekleniyor. Trakya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

Bölgedeki hava sıcaklığının 6 ila 10 derece azalması, rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteorolojiden Kastamonu ve Sinop için fırtına, sağanak ve kar uyarısı 
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop çevrelerinde genellikle yağmur ve sağanak, Kastamonu'nun iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar beklendiği kaydedildi.

Cuma, cumartesi ve pazar günlerinde ise yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Cuma ve cumartesi günü bölge genelinde saatteki hızı 80 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde yarından itibaren hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece azalarak önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normalleri ve yer yer altında seyretmesi bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı havanın sebep olabileceği yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak ile kar yağışları, buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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