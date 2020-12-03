Marmara'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde olması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin yer yer 1 ila 3 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.
Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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