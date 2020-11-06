  • BIST 1.179
  • Altın 534,112
  • Dolar 8,4984
  • Euro 10,0798
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 11 °C
»

'Marmara'nın ceviz ambarı'nda bu sezon 3 bin ton ürün elde edildi

"Marmara'nın ceviz ambarı" olarak bilinen Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bu sezon rekolte 3 bin tona ulaştı.
'Marmara'nın ceviz ambarı'nda bu sezon 3 bin ton ürün elde edildi

Verimi ve kalitesiyle üreticiyi memnun eden ürüne, ülkenin her yanından tüketiciler yoğun ilgi gösteriyor.

Gölpazarı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Denizli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasatta altın yılı yaşadıklarını söyledi.

İlçenin, bölgede cevizle birlikte anıldığını ve bu zamana kadarki en yüksek verimin bu yıl alındığını dile getiren Denizli, şöyle konuştu:

"Burası ürün açısından cevizin en yüksek verim verdiği yer. Kalite ve iklim bakımından, coğrafi konum itibarıyla da avantajlıyız. Bölgedeki en kaliteli ürün bizde yetişiyor. Buraya gelen, kaliteli cevizi alıp gidebiliyor. Çiftçimiz bu yıl cevizden memnun, güzel kazanç elde etti."

"Karga ve sincapların ektiği" cevizden Gölpazarı cevizine büyük bir dönüşüm yaşandığını belirten Denizli, "Kültür ve tekniğin değişimiyle ilçemizde sistemli bahçe kurulumu başladı. 2014 yılında 5 bin 300 dönümlük arazide ceviz vardı, şu an 20 bin dönüme ulaştık. Ceviz artık her alana ekiliyor, 3 tane de 3 bin tane de eken var. 2020 yılında 3 bin ton civarında ceviz satışı oldu." dedi.

Cevizin geleceğe yatırım olduğunu ifade eden Denizli, "Sadece Marmara'ya değil tüm Türkiye'ye hitap ediyoruz. Batman'dan Çankırı'ya kadar her ilden alıcımız mevcut." diye konuştu.

Cevizin, ağaçtan kabuklu ve karma ya da kurutulmuş olarak satıldığını söyleyen Denizli, ilçeye kurulması planlanan Gıda OSB'de ceviz işleme tesisi kurmak istediklerini bildirdi. Denizli, şunları kaydetti:

"Şu an büyük bir çalışmamız var, ceviz soyma, kurutma ve kalibrasyon işlemeyle ilgili bir tesis kuracağız. Ürünü pazara sunuşumuz daha güzel olacak. Alan kişi ne aldığını, satan kişi de ne sattığını bilecek."

"Ekim alanları her geçen gün artıyor"
Odada görevli Ziraat Mühendisi Muhammet Mustafa Mancı da Türkiye'nin her noktasından ilçeye ceviz almaya gelenlerin olduğunu ifade etti.

Mancı üreticilerin yaz-kış ürününü kontrol etmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle dedi:

"Ekim alanlarımız her geçen gün artıyor. Çiftçimize dikimden hasada kadar yardımcı oluyoruz. Şu an hasadı tamamlayan çiftçilerimiz toprağın işlemesini yapacak. Gübreleme ve ağaç uyandıktan sonra ilaçlama konusuna üreticilerimiz dikkat etmeli."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Marmara'nın ceviz ambarı'nda bu sezon 3 bin ton ürün elde edildi06 Kasım 2020 Cuma 12:58
  • Güneydoğu Anadolu'ya 'yatırım' damgası06 Kasım 2020 Cuma 12:57
  • Bakan Varank: Türkiye vizyoner projeler ve yeni yatırımlarla salgın sürecinde emsallerinden ayrıştı06 Kasım 2020 Cuma 10:44
  • Fed faiz oranını değiştirmedi06 Kasım 2020 Cuma 10:17
  • Fed Başkanı Powell: Ekonomik faaliyet salgından önceki seviyesinin oldukça altında06 Kasım 2020 Cuma 10:17
  • Türkiye'nin Otomobili'ne meteorolojik destek06 Kasım 2020 Cuma 10:16
  • Dolar ve Euro'da son durum06 Kasım 2020 Cuma 09:32
  • Fed Başkanı Powell: Ekonomik faaliyet salgından önceki seviyesinin oldukça altında06 Kasım 2020 Cuma 09:31
  • Fed faiz oranını değiştirmedi06 Kasım 2020 Cuma 09:30
  • Küresel piyasalar ABD'nin istihdam raporuna odaklandı06 Kasım 2020 Cuma 09:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti