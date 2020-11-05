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Marmara'nın doğusu ile İstanbul'da aralıklı sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin doğusu, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzey ilçelerinde aralıklı sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Marmara'nın doğusu ile İstanbul'da aralıklı sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

İstanbul ile bölgenin doğusu, Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzey ilçelerinde aralıklı sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

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