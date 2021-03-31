Marmara'nın genelinde aralıklı yağmur bekleniyor

Çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nin genelinde aralıklı yağmur öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölge genelinde aralıklı yağmur öngörülüyor. Sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, genelinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenen bölgede olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.