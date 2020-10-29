Marmaray 7 yaşında

AVRUPA ve Asya'yı Marmara Denizi'nin altından birbirine bağlayan Marmaray 7 yılda dünyanın etrafını 367 kez dolaşacak kadar yol kat etti, 500 milyondan fazla kişi yolculuk yaptı.

Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren ve 2013 yılında hizmete giren Marmaray projesi 7 yaşına girdi. 7 yıldır hizmet veren Marmaray, dünyanın etrafını 367 kez dolaşacak kadar yol kat etti ve 500 milyondan fazla yolcu taşıdı.

İstanbul'da şehir içi ulaşımda önemli bir yere sahip Marmaray projesi açılalı 7 yıl oldu. İlk olarak Kazlıçeşme-Ayrılık Çeşmesi durakları arasında hizmet veren Marmaray, 2019 yılından itibaren Halkalı-Gebze arasında hizmet vermeye başladı. Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığının verilerine göre, açıldığı yıl 9 milyon yolcu tarafından kullanılan Marmaray'da 2018 yılında 68 milyon, 2019 yılında 124 milyon yolcu taşındı. Avrupa yakasında 14, Anadolu yakasında 29 olmak üzere toplam 43 istasyonda 76,6 kilometre uzunluğa sahip güzergahta hizmet veren Marmaray'da 7 yılda 500 milyonun üzerinde vatandaş yolculuk yaptı. Açıldığı günden bu yana toplamda 697 bin 529 sefer yaparak dünyanın etrafını 367 kez dolaşacak kadar toplam 14 milyon 700 bin kilometre yol kat etti. Pandemi döneminden önce günlük ortalama 450 bin yolcu taşıyan Marmaray'ın pandemi sonrasındaki günlük ortalama yolcu sayısı 240 bin civarında oldu.

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Yolcu taşımacılığının yanı sıra yük taşımacılığına da imkan veren Marmaray'la 2019 yılında Çin-Avrupa arasında ilk transit tren geçişi yapıldı. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı üzerinden Çin-Türkiye-Avrupa arasında 8 blok konteyner tren seferi yapıldı. Öte yandan yurtiçi yük trenleri de Marmaray Tüp Geçişini kullanarak Anadolu'dan Avrupa'ya geçmeye başladı. Daha önce Anadolu'nun üretim merkezlerinden trenle Derince'ye, Derince'den feribot ve devamında karayolu ile Çorlu'da bulunan sanayi tesislerine ulaştırılan yükler, artık Marmaray'dan geçecek aktarma yapılmadan vasıta değiştirmeden varış yerlerine ulaşacak. Bu kapsamda 8 Mayıs tarihinde Gaziantep'ten Çorlu'ya plastik ham madde taşıyan yük treni Marmaray'dan geçiş yaptı. Yaklaşık 400 metre uzunluğunda ve 1.200 ton ağırlığındaki yurtiçi yük treni 9 Mayıs'ta Çorlu'ya ulaştı. Marmaray'dan 14 Nisan 2020 tarihinden itibaren yurt içi ve uluslararası olmak üzere giden ve gelen toplam yük treni sayısı 328, bu trenlerle taşınan yük miktarı 142 bin ton oldu.