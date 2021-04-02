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Marmaray, Başkentray ve bölgesel trenlerin sefer saatleri 'Kovid-19' nedeniyle yeniden düzenlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Marmaray, Başkentray ve bölgesel trenlerin sefer saatleri, Kovid-19 salgını tedbirleri ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeniden belirlendi.
Marmaray, Başkentray ve bölgesel trenlerin sefer saatleri 'Kovid-19' nedeniyle yeniden düzenlendi

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan karara göre, Avrupa ve Asya yakalarını İstanbul Boğazı'nın altından birleştiren Marmaray, cumartesi ve pazar sadece Halkalı-Gebze-Halkalı hattında 30 dakika aralıklarla çalışacak.

Ankara'da hizmet veren Başkentray trenleri de cumartesi ve pazar 06.00-20.00 saatlerinde 30 dakika aralıklarla hizmet verecek.

Bölgesel trenlerde ise karşılıklı olarak Kapıkule-Halkalı, Adapazarı-Pendik, Zonguldak-Karabük, Ankara-Polatlı, Basmane-Denizli, Basmane-Aydın, Basmane-Uşak, Basmane-Alaşehir, Manisa-Alaşehir, Denizli-Aydın-Söke, Çatal-Tire, Basmane-Tire, Basmane-Ödemiş, Sivas-Divriği, Erzincan-Divriği, Afyonkarahisar-Eskişehir, Kütahya-Eskişehir hatları cumartesi ve pazar günleri işletilmeyecek.

Cumartesi günleri sınırlı seferle işletilecek bölgesel trenler şunlar:

Kars-Akyaka hattında karşılıklı 4 sefer olarak planlanan trenler, cumartesi itibarıyla 07.30-16.50 saatlerinde 2 sefer olarak çalışırken, pazarları çalışmayacak.

İskenderun-Mersin hattında karşılıklı 4 sefer olarak planlanan trenler, cumartesi 07.15-19.55 saatlerinde 2 sefer olarak hizmet verecek, pazarları işletilmeyecek.

Islahiye-Mersin hattında karşılıklı 2 sefer olarak planlanan trenler, cumartesi itibarıyla 07.30-21.39 saatlerinde 2 seferde çalışacak, pazarları hizmet vermeyecek.

Adana-Mersin hattında karşılıklı 44 sefer olarak planlanan trenler de cumartesi itibarıyla 06.15-20.53 saatlerinde 14 sefer yapacak, pazarları işletilmeyecek.

Batman-Diyarbakır hattında ise karşılıklı 4 sefer olarak planlanan trenler, cumartesi-pazar 05.30-19.35 saatlerinde normal seferleriyle çalışmaya devam edecek.

Böylece toplamda 22 ayrı hatta 122 sefer olarak çalıştırılan bölgesel trenler, hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle cumartesi 28, pazar 4 sefer olarak çalışacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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