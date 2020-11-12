  • BIST 1.272
  • Altın 462,941
  • Dolar 7,6920
  • Euro 9,0875
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 5 °C
»

Marmaris'te 24 kaçak göçmen ve 1 organizatör kurtarıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca ahşap tekne içerisinde Türk kara sularına geri itilen 24 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Marmaris'te 24 kaçak göçmen ve 1 organizatör kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 23.00 sıralarında Marmaris ilçesi Bozburun açıklarında ahşap tekne içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisine ulaştı. İhbar üzerine, Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gelerek balıkçı teknesine yanaştı. Teknede bulunan 24 kaçak göçmen ve tuvalet bölümünde saklanan organizatör olduğu öğrenilen kaptan hücum botuna alındı. Sahil Güvenlik Marmaris Komutanlığı'na getirilen 24 kaçak ve organizatör kaptan, doktor kontrolünden geçirildi. Suriye uyruklu oldukları belirlenen aralarında kadın ve çocukların bulunduğu kaçak göçmenler yiyecek ve içecek verildikten sonra karayoluyla Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınan kaptan ile yapılan ön sorguda kaçak göçmenleri kişi başı 2 bin Euro karşılığında Yunanistan'ın Simi Adası'na götüreceği öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 65 yaş ve üstüne Aydın’da kısıtlama geldi12 Kasım 2020 Perşembe 22:14
  • Erdoğan: Kanada ambargo uyguladı, ASELSAN'da yerlisini ürettik, İHA'larımıza taktık12 Kasım 2020 Perşembe 22:13
  • Çanakkale’de sigara içilmesi yasak alanlar belli oldu12 Kasım 2020 Perşembe 22:01
  • 12 Kasım depreminde yaşamlarını yitirenler dualarla anıldı12 Kasım 2020 Perşembe 22:00
  • Libya açıklarında sığınmacıları taşıyan gemi battı: 74 kişi hayatını kaybetti12 Kasım 2020 Perşembe 20:04
  • Kadir Şeker'in 12,5 yıl hapis cezasına savcılıktan itiraz12 Kasım 2020 Perşembe 19:51
  • Akdeniz’de can pazarı12 Kasım 2020 Perşembe 19:50
  • Van'da PKK'nın sığınağında mühimmat ve el bombaları ele geçirildi12 Kasım 2020 Perşembe 19:49
  • AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Özcan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı12 Kasım 2020 Perşembe 18:20
  • Diyarbakır ve Şırnak'taki ailelerden ortak çağrı: Hep beraber evlatlarımızı dağdan indireceğiz12 Kasım 2020 Perşembe 18:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti