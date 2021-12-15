Marmaris'te batmak üzere olan can salındaki 17 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca can salına konularak geri itilen ve batmak üzere olan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.