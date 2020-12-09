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Marmaris'te buzağı büyüklüğündeki yaban domuzu trafiği kilitledi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, şehir merkezine inen buzağı büyüklüğündeki yaban domuzu, vatandaşların şaşkın ve korku dolu bakışları arasında yiyecek aradı, yola çıkarak trafiği kilitledi.
Marmaris'te buzağı büyüklüğündeki yaban domuzu trafiği kilitledi

Marmaris ilçesinin giriş noktası olan Ulusal Egemenlik Caddesi'nde saat 18.30 sıralarında ilginç anlar yaşandı. Şehir merkezine inen buzağı büyüklüğündeki yetişkin yaban domuzu, dolmuş duraklarının yanındaki parkta yiyecek aradı. Yaban domuzunun büyüklüğü ile şaşıranlar korkmalarına rağmen yaklaşarak cep telefonuyla görüntü çekti. Çevreden geçenlerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen yaban domuzu, bir süre sonra Ulusal Egemenlik Caddesi'ne çıktı. Yaban domuzunu gören sürücüler bir an panikleyerek araçlarını durdurup çekilmesi için korna çaldı. Kornadan ürken yaban domuzu ara sokağa girerek burada da yol ortasında durarak bir aracın geçişine bir müddet izin vermedi. Otoparka giren yaban domuzunu gören taksiciler şaşkınlıkla cep telefonu ile fotoğraf çekmeye çalıştı. Bu sırada bazı esnaflar taksicilere, "Dostum taksi lazımmış bak arkanda" diyerek espri yaptı. Bir süre otoparkta dolaşan yaban domuzu yiyecek bulamayınca uzaklaşarak gözlerden kayboldu.

Marmaris'in her sokağında artık bunları görüyor ve korkuyoruz diyen esnaf Ahmet Çakır, "Bu ilk değil her seferinde ilçe merkezinde görüyoruz. Bu tek geziyor çoğu zaman sürü halinde geziyorlar. Şehir merkezinde park ve bahçeleri kazıp talan ediyorlar. Çöp konteynerlerini devirip etrafı kirletiyorlar. Artık bu soruna bir çözüm bulunması lazım" dedi.

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