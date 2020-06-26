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Marmaris'te çöp konteynerinden koç çıktı

Marmaris İçmeler Mahallesi Köyiçi mevkiinde yaşayan bir vatandaş çöp atmaya gidince bir çuvalın içinde koç gördü.
Marmaris'te çöp konteynerinden koç çıktı

Olayın zabıta ekiplerine haber verilmesi üzerine çöp konteynerlerinin olduğu bölgeye giden zabıta ekipleri, çuvaldan dışarı taşan koçu görünce hemen çuvalı açarak dışarı çıkardılar. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ayakları bağlanarak çuvala konulup çöpe atılan koça ilk müdahale belediye zabıta ekipleri tarafından yapıldı.

Marmaris Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen koç burada tedavi altına alındı. Koçun felç olduğu ve ayağa kalkamadığı ve yüksek ihtimalle sakat olduğu için çöpe atıldığı ya da koçun hırsızlar tarafından çalınıp sakatlanınca çöpe atıldığı düşünülüyor.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift, “Sabah saatlerinde ekiplerimize gelen ihbar üzerine koyunu bulduk buraya getirdik. Veteriner hekim arkadaşımız gerekli müdahaleyi yaptı fakat sağlık durumu pek iç açıcı değil maalesef. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile yaptığımız görüşmede bu hayvanın kulağındaki küpe numarasına göre 2018 yılında kesilmiş görünüyor. Sahibine ulaşamadık, kimin olduğu da kimin attığı da ortaya çıkmadı. Tedaviye olumlu yanıt verip tekrar ayağa kalkar ise geçen yıllarda bulduğumuz bir sahipsiz koyunumuz var onun yanına götürür bakarız” diye konuştu.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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