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Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde HDP ilçe binasına silahlı saldırıda bulunan A.T.D. (28) gözaltına alındı.
Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre Marmaris'te sabah saatlerinde HDP ilçe binasına silahla saldırıda bulunulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen A.T.D. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin saldırıda kullandığı silah da ele geçirildi.

Şüphelinin HDP ilçe binasına taksiyle geldiği, 2018 yılında da aynı şekilde HDP ilçe binasının camını kırdığı ve 'mala zarar verme' suçundan işlem yapıldığı tespit edildi. Şüphelinin psikolojik tedavi gördüğü, bu nedenle ilaç kullandığı, her ay İstanbul’a psikolog görüşmesine gittiği, 2012 yılında da İstanbul Ruh Sinir Hastanesinde 1 ay süreyle kaldığı belirlendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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