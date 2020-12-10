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Marmaris'te imara aykırı binaların yıkımına devam ediliyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, imara aykırı ve kaçak olduğu belirlenen yapıların yıkımı sürüyor.
Marmaris'te imara aykırı binaların yıkımına devam ediliyor

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen Söğüt Mahallesi'ndeki yapıların yıkım çalışmalarına devam etti.

Ekipler, yapı kayıt belgesi iptal edilen ve hukuki süreci tamamlanan üç katlı betonarme binanın yıkım işlemini gerçekleştirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıkım sırasında bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Ekipler hafta başından beri aynı mahalledeki başka iki kaçak binanın yıkımını yapmıştı.

Yıkımların kaçak olduğu belirlenen ve hukuki süreçleri tamamlanan diğer yapılarla devam edeceği bildirildi.

Muğla'da kaçak ve imara aykırı yapılaşmayla mücadele kapsamında, Marmaris'in yanı sıra Datça, Fethiye ve Milas ilçelerinde de bu güne kadar 185 yapının yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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