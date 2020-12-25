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Marmaris'te kaçak yapıları yıkılanlardan CHP'li vekile tepki

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin kırsal turistik mahallerinde kaçak yapıları yıkılanları ziyarete giden CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.
Marmaris'te kaçak yapıları yıkılanlardan CHP'li vekile tepki

Marmaris'in Bozburun, Selimiye ve Söğüt Mahallesi'nde, mahkeme süreci biten kaçak yapıların yıkımının ardından CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, 3 gün önce incelemede bulunmak üzere bölgeye gitti. İlçenin 65 kilometre kırsalında bulunan Bozburun ve Söğüt Mahallesi'nde kaçak yapıları yıkılan kişilerle görüşmeye giden CHP'li Alban, bazı vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

'SESİNİZİ DUYURMAK İÇİN BURADAYIZ'

Yapıları yıkılan mahalle sakinlerine, "Yanınızdayız, mağduriyetlerinizi gidermek, sesinizi duyurmak için buradayız" diyen Alban'a vatandaşlarca tepki gösterildi. 

'HER ŞEYİMİZ YIKILMIŞ GELMİŞ ŞOV YAPIYORSUNUZ'

Ev ve iş yerleri yıkılan bazı vatandaşlar, "Bizi satan CHP. Bizi satan sizin adamlarınız. Her seçim döneminde imar gelecek, mağduriyetinizi gidereceğiz diyenler sizin adamlarınız. Yıllardır yalan söylendi ve yanımıza bile gelip dinlemediniz. Her şeyimiz yıkılmış, gelmiş şov yapıyorsunuz. Sizin gibi şovcuları istemiyoruz. Yıkılmadan önce neredeydiniz sizleri burada görmek istemiyoruz" diyerek tepki gösterdi. dedi. 

VATANDAŞ GÖRÜNTÜLEDİ, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Yaşanılan o anları ise bir vatandaş cep telefonu kamerası ile çekerek sosyal medyada, 'Biz sizleri istemiyoruz' paylaştı.

CHP Marmaris İlçe Başkanı Avukat Zekican Balcı ise imar problemlerinin Belediye ile ilgili olmadığını, üzerlerine düşen görev ne ise yapmak için seferber olduklarını söyledi.

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