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Marmaris’te lunapark saldırısında 4 tutuklama

MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde, geçen ay lunapark içinde silahlı yaralama olayına karışan 2 şüpheli ve onlara yardım yataklık yapmak suçundan gözaltına alınan 1'i kadın 2 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Marmaris’te lunapark saldırısında 4 tutuklama

Marmaris ilçesinin Sarıana Mahallesi’nde 3 Temmuz Cumartesi günü bir kişi lunaparka girerek, işletmeci U.K. (52) ayağından tabanca ile vurarak kayıplara karıştı. Aradan geçen 16 gün sonra yine lunaparka gelen bir kişi bu sefer lunapark çalışanı R.T. ayağından tabanca ile vurarak olay yerinden plakasız bir motosikletle kaçtı. Aynı işletmede meydana gelen iki vurulma olayı sonrası polis geniş çaplı araştırma başlattı. Bir ay süren araştırma ve inceleme sonunda güvenlik kamera kayıtlarından silahla yaralama olayını gerçekleştiren Halil B. (23) ve Şahin U. (28) kimlikleri tespit edildi.

Yapılan teknik çalışma ve fiziki takip sonucu şüphelilerin İzmir’in Ödemiş ilçesinde oldukları belirlendi. Şüphelilere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 1'i kadın olmak üzere 2 kişi daha tespit edildi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nden ekipleri, Ödemiş ilçesinde önceki gün şafak vakti 4 eve baskın düzenledi. Silahlı saldırı olayına karışan Halil B. ve Şahin U. ile şüphelilere yardım-yataklık yaptığı öne sürülen Burcu Hülya Ç. (21) ve Kamil S.(35) yakalanarak Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Yapılan sicil taramasında Halil B. ve Şahin U.’nun uyuşturucu satmak, adam yaralamak suçlarından aynı cezaevinde birlikte kaldıkları öğrenildi. Halil B. ifadesinde, "İş başvurusu için geldiğini kendisini aşağıladıklarını ve yapamayacaklarını söyleyerek kovdular. Bu nedenle çok zoruma gitti ve bir yerden tabanca bularak olayı gerçekleştirdim" dediği ileri sürüldü.

Şahin U.'nun ise "İş başvurusunda bulundum kolumda bulunan dövmemi sevmediklerini, nasıl bir dövme diyerek alay edip kovduklarını" iddia ettiği öğrenildi.

Telefon kayıtlarından yardım ve yataklık yaptıkları tespit edildiğini öğrenen Burcu Hülya Ç. ve Kamil S. de üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmedi.

4 kişi bugün öğleden sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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